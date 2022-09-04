Mario Balotelli'nin Türk futbolu karnesi

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan İsviçre Süper Ligi'ndeki Sion'a transfer olan dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli, mavi lacivertli takımda forma giydiği süre içerisinde yaptığı hareketlerle spor dünyasına damga vurdu.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demir spor'dan İsviçre Süper Ligi'ndeki Sion'a transfer olan dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli, mavi lacivertli takımda forma giydiği süre içerisinde yaptığı hareketlerle spor dünyasına damga vurdu. Adanalı taraftarların forma giydiği her maçta sevgisiyle karşılaşan Balotelli'nin gidişi de duygusal oldu.

Geçen sezon 1'inci Lig şampiyonluğunun ardından Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Adana Demirspor'un anlaşma sağlayıp, mavi lacivertli formayı giymeye ikna ettiği Mario Balotelli, Adanalı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Adana Havalimanı'nda taraftarlarca karşılanan Balotelli, ilk 3 maçın sonunda Teknik Direktör Samet Aybaba ile anlaşamadı. Balotelli, sezonun 3'üncü Konyaspor ile oynanan maçta oyundan alınırken Aybaba'ya tepki gösterdi. Aybaba ise karşılaşma sonunda, " Balotelli'den memnun değilim" açıklamasında bulundu.