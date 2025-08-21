Mardin 1969 Spor, Yeni Sezona Muşspor ile Başlıyor

Mardin 1969 Spor, Yeni Sezona Muşspor ile Başlıyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, yeni sezonun ilk maçını 24 Ağustos Pazar günü Muşspor ile oynayacak. Takım, yaz kampını Bolu'da tamamlayarak Diyarbakır'da son hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, yeni sezonun ilk maçını Muşspor ile yapacak.

Yaz kampını Bolu'da hazırlanarak geçiren takım, teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde yeni sezonun ilk maçına 24 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da çıkacak.

Muş Şehir Stadı'nda oynanacak maç için takım hazırlıklarını sürdürüyor.

Bolu kampını tamamladıktan sonra yeni sezon hazırlıklarını Diyarbakır'da sürdüren takım, kuvvet çalışması yaptı.

Salondaki çalışmanın ardından oyuncular sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Takım, hazırlıklarını tamamladıktan sonra cumartesi günü Muş'a hareket edecek.

