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Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 FK'yı Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 FK'yı Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü
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Türkiye 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 FK'yı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İlk yarısı golsüz sona eren maçta, konuk ekip ikinci yarıda gollerle farkı açtı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup 20. hafta maçında Erciyes 38 FK ile Mardin 1969 spor karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında goller bulan konuk ekip 3 puanı alıp liderliğini sürdürdü.

Stat: ASK Yan Saha

Hakemler: Ahmet Ecevit, Abdurrahman Atabay, Burak Dayıoğlu

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Berkay Sizer, İsmail Karakaş, Uğur Göktaş, Hüseyin Ekici (Dk.86 Ziyahan Erbaşı), Ayhan Gürbüz (Dk.69 Gürkan Arslan), İsmet Yazgan, Enes Erol (Dk.69 Ethem Balcı), Tayyib Kanarya (Dk.76 Ahmet Çukadar), Hüseyin Fıstıkcı, Muhammed Aybar (Dk.86 Serkan Kenter)

Mardin 1969 spor: İsmail Cengiz, Ümit Kurt, Emre Yaşar (Dk.46 Serdar Yiğit), Ahmet Teker (Dk.89 Mehmet İlter), İslam Çerioğlu, Barış Sağır, Serkan Köse (Dk.82 Mustafa Acar), Umut Dilek, Berkan Ünal (Dk.46 Aykut Sarıdoğan), Vural Altan, Ahmet Can Özdemir (Dk.82 Ali Kemal Özkan)

Goller: Umut Dilek Dk.53 ve 68 (pen), Ahmet Teker Dk.77 (Mardin 1969 spor)

Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz (Erciyes 38 FK), Umut Dilek Aykut Sarıdoğan, Mehmet İlter (Mardin 1969 spor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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