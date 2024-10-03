Mardin 1969 Spor'da Erciyes 38 FK Maçı Hazırlıkları Başladı

Mardin 1969 Spor'da Erciyes 38 FK maçın hazırlıkları başladı

Salih KESKİN / MARDİN, - TFF 3'üncü Lig'in 5'inci haftasında Erciyes 38 Futbol Kulübü'nü konuk edecek Mardin 1969 Spor, maçın hazırlarına yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik direktör Ulas Ulusan yönetimindeki antrenmana ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle start aldı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Mardin 1969 Spor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Kayseri ekibi Erciyes 38 FK'yi konuk edecek. Müsabakayı hakem Alirıza Altunbakır yönetecek. Yardımcılıklarını ise Hüseyin Sağlık, Öcal yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Tufan Gönoğlu olacak.

Ligin ilk 4 haftasında galibiyet ve iki beraberliği bulunan kırmızı-lacivertliler, 8 puanla 5'inci sırada bulunuyor. Erciyes 38 FK ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Kayseri ekibini eli boş göndermek isteyen Mardin 1969 Spor üst sıralarda yerini sağlama almak istiyor.

Teknik direktör Ulaş Ulusan, "Geçtiğimizi hafta Polatlı karşısında hiç istemediğimiz bir beraberlik aldık. Bu hafta cumartesi günü kendi sahamızda Erciyes maçında 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah güzel bir oyunla galip gelerek üst sıralarda kalıcı olacağız. Sezon başından beri Mardin 1969 Spor'un hedefi şampiyonluktur dedik. Bunu yapacak gücümüz var. Her takım puan kaybı yaşayacaktır ama önemli olan hemen toparlanmak ve kazanmayı alışkanlık haline getirmektir" dedi.

( )