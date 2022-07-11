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Marcao resmen Sevilla'da

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Marcao resmen Sevilla'da

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu kadrosuna kattı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Sezon öncesi hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdüren Sevilla'nın kampına katılan Marcao, İspanyol temsilcisinin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ilk oyuncu oldu.

İspanyol basına göre, Sevilla, bu transfer için Galatasaray'a 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede yer alan performans maddelerinin gerçekleşmesi halinde İspanya temsilcisi, 3 milyon avroya kadar fazladan ödeme yapacak.

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve 3 kupa sevinci yaşayan defans oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 140 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Galatasaray Sevilla FC İspanya Marcao Spor Haberler

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