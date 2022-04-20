Manolis Siopis: Oynadığım her maçta kalbimi veriyorum

Trabzonsporlu Manolis Siopis, "Ben oynadığım her maçta, yaptığım her işi kalbimi vererek, her şeyimi vererek yapmaya çalışıyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, rakibi Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili takımda Manolis Siopis karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yukatel Kayserispor karşısında alınan galibiyetten memnun olduklarını belirten Siopis, "Özellikle hem ilk yarı hem de ikinci yarıda birçok pozisyon bulduk. Bizim adımıza güzel bir maç oldu o açıdan. Rakibimize de çok fazla şans vermediğimizi düşünüyoruz. Bizim açımızdan psikolojik bir galibiyetti bugün. Bu galibiyeti de lige taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına Türkçe kapanış yapması istenen Siopis "Seni seviyorum, iyi akşamlar" diyerek sözlerini noktaladı.