Manisaspor yönetimi görev dağılımını yaptı
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Geçtiğimiz günlerde tek liste ile yapılan Manisaspor Olağanüstü Kongresi'nde başkanlığa seçilen Taner Kestaneci ve yönetim kurulu, ilk toplantısını yaparak, görev dağılımını gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde tek liste ile yapılan Manisaspor Olağanüstü Kongresi'nde başkanlığa seçilen Taner Kestaneci ve yönetim kurulu, ilk toplantısını yaparak, görev dağılımını gerçekleştirdi.
Yaşadığı mali kriz sonrası Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'da geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Taner Kestaneci ve yeni yönetim kurulu üyeleri ilk toplantısını Manisaspor Tarık Almış Tesisleri'nde gerçekleştirerek, görev dağılımını yaptı.
Taner Kestaneci başkanlığındaki yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle oluştu:
Başkan Vekili: Erhan Yıldız
Asbaşkan: Muhammet Arif Alkan
Genel Sekreter: Fatih Yıldız
Mali işler: Ramazan Yıldız ve Faik Kav
Futbol Şube Sorumlusu: İsmail Aydın
Tesis ve Stat Sorumlusu: Orçun Doğan ve Ünsel Gökçe
Reklam ve Sponsorluk: Olgun Olça
Taraftar Sorumlusu: Hasan Aykut Kansız
Altyapı Sorumlusu Hakkı Baru
Halkla İlişkiler Sorumlusu: Niyazi Özkırtok - MANİSA