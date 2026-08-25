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Manisa Erkek Voleybol İl Karması Türkiye İkincisi Oldu

Manisa Erkek Voleybol İl Karması Türkiye İkincisi Oldu
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Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Erkek İl Karması, rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikinciliği elde etti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Erkek İl Karması, rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikinciliğini elde etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'nın genç sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Grup ve yarı final müsabakalarını namağlup tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na yükselen Manisa Erkek İl Karması, final etabında da sergilediği başarılı performansla organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Şampiyona boyunca mücadele gücü, takım oyunu ve ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Manisalı sporcular, elde ettikleri ikincilikle kente büyük gurur yaşattı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye ikincisi olan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Manisa'mızı başarıyla temsil eden Erkek Voleybol İl Karmamızın elde ettiği Türkiye ikinciliği bizleri gururlandırdı. Grup müsabakalarından Türkiye Şampiyonası'na kadar ortaya koydukları mücadele ve takım ruhuyla önemli bir başarı kazandılar. Sporcularımızı, antrenörlerimiz Hakan Aşkın ve Rıdvan Hacıoğlu'nu ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Genç sporcularımızın gelecekte çok daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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