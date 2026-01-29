Haberler

Manisa muaythaide, Ege'ye damga vurdu

İzmir'de düzenlenen Muaythai Ege Bölge Şampiyonası'nda Manisa takımı, 18 birincilik elde ederek toplamda 38 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

İzmir'de düzenlenen Muaythai Ege Bölge Şampiyonası'nda Manisa takımı, 18'i birincilik olmak üzere toplam 38 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası bileti aldı.

Muaythai Ege Bölge Şampiyonası, 22-25 Ocak tarihleri arasında İzmir Gaziemir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden toplam 251 sporcu katıldı.

Şampiyona boyunca Manisalı sporcular, centilmence mücadele anlayışı içerisinde sergiledikleri üst düzey performansla dikkat çekti. Manisa Muaythai Takımı, 18 şampiyonluk, 8 ikincilik ve 12 üçüncülük olmak üzere toplam 38 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde edilen derecelerle sporcular, U23 ve Elitler kategorisinde nisan ayında Mersin'de, Gençler kategorisinde ise haziran ayında Adana'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Muaythai Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Ahmet Demiraslan, şampiyonada Manisa'yı gençler, U23 ve elit büyükler kategorilerinde toplam 45 sporcunun temsil ettiğini belirtti. Demiraslan, bu önemli başarıda emeği bulunan tüm antrenörlere teşekkür ederek, sporcuları yalnız bırakmayan Ege Bölge Eğitim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Şehzadeler Halk Eğitimi Müdürü olan İlyas Kayaokay'a da desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
