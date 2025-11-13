Manisa'nın Gururu Yadigar Talayhan, İşitme Engelliler Olimpiyatları İçin Japonya'ya Gitti

Manisa'nın Salihli ilçesinin gururu, İşitme Engelli Milli Judocu Yadigar Talayhan, İşitme Engelliler Olimpiyatları için Japonya'ya gitti.

1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcusu olan Talayhan, 15-26 Kasım tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yadigar Talayhan, uzun süredir sürdürdüğü yoğun antrenmanların ardından milli forma ile Japonya'ya uğurlandı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, başarılı sporcuya olimpiyatlarda başarılar dileyerek, "Salihlili sporcumuzun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" dedi. - MANİSA