Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrencilerinden Sporda Birlik Mesajı

Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri son aylarda sporda artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için tuttukları takımların formalarıyla omuz omuza birliktelik mesajı verdi.

Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri tuttukları takımların formaları ile okula gelerek İstiklal Marşı törenine katıldı. Öğrenciler, sporda artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla bir araya gelerek, dostluk mesajı verdi. Fenerbahçe ile Trabzonsporlu, Göztepeli ile Karşıyakalı, Galatasaray ile Beşiktaşlı öğrenciler formalarıyla omuz omuza fotoğraf çektirirken, sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğuna bir kez daha dikkat çekti. - MANİSA