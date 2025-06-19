Manisa Güreş Eğitim Merkezine 13,5 Milyon TL Ek Bütçe Onaylandı

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Güreş Eğitim Merkezinin şartlarının iyileştirilmesi için 13 milyon 500 bin TL'lik ek bütçenin onaylandığı öğrenildi.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Güreş Eğitim Merkezinin şartlarının iyileştirilmesi için gereken 13 milyon 500 bin liralık ek bütçenin onaylandığını bildirdi.

Baybatur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Güreş Eğitim Merkezimiz, Avrupa ve Dünya şampiyonları yetiştirmiş, 60 yıl aradan sonra olimpiyatlara sporcu göndermiş, gurur kaynağımız bir merkezdir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından onaylanan 13 milyon 500 bin TL'lik ek bütçe ile merkezimiz baştan sona yenilenip, altyapısı güçlenecek, kapasitesi artacak, sporcularımız daha modern ve güvenli ortamlarda antrenmanlarını sürdürecek. Bu değerli yatırımın hayata geçmesinde katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyoruz. Gençliğe, spora ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. - MANİSA