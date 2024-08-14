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Manisa Futbol Kulübü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında su tartışması devam ediyor

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Manisa Futbol Kulübü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında başlayan tartışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kulübün suyu kaçak kullandığını iddia ederken, kulüp ise suyu kaçak kullanma gibi bir durumlarının olmadığını savundu.

1'inci Lig'deki tek Ege takımı olan Manisa Futbol Kulübü'yle Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Aylık 500 TL sembolik kira ödediği ortaya çıkan büyükşehire ait Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri'nin sözleşmesi feshedilip, temmuz ayında bu tesislerden çıkarılan Manisa ekibinin halen A takımın kullandığı, davalık olan Fikri Bayrıl Tesisleri konusunda da belediyeyle gerilimi bitmedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, cumartesi gecesi su saatleri sökülen Fikri Bayrıl Tesisleri'nde suyun kaçak olarak kullanıldığını söylerken, kulüp cephesi ise iddiayı yalanladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediyenin meclis toplantısında, Uncubozköy Mahallesi'nde başlattıkları çalışmada birçok tesiste su kaybı tespit ettiklerini ve bu kapsamda Manisa Futbol Kulübü'ne ait tesiste de inceleme yaptıklarını söyledi. Zeyrek, yapılan incelemede kulübün yedek bir boru ile belediyenin suyunu kaçak olarak çektiğinin belirlendiğini belirtti. Zeyrek, "Bugüne kadar abone saatinde yaptığımız denetlemelerden kimsenin sesi çıkmazken, Manisa Futbol Kulübü'nün abone saatini aldığımızda birden Manisa'da yer yerinden oynadı ve basına düştü. Saati aldıktan sonra testlerden geçirdik ve saati tekrardan yerine taktık. Saati söktüğümüzde gördük ki Manisa FK bizim suyumuzu da kaçak kullanıyormuş. Yedek bir boruyla kaçak su çekmişler. Yasal yollardan gerekli cezasını uygulayacağız" dedi.

Manisa Futbol Kulübü'ne seslenen Ferdi Zeyrek, "Yıllardan beri bizim tesislerimizi kullandınız ve karşılığını ödemediniz. Burada 400 tane köyümde internet yokken, 147 tane köyümde içme suyu yokken buraların paraları sizlerin futbolcularına gitti. Buna göz yuman yönetim artık yok. Utanmadan bir de suyumuzu kaçak kullandınız. İnsan bir önce aynaya bakar ve bu yaptıklarından utanır. Çünkü Soma'da, Demirci'de, dağ köylerinde yalın ayak dolaşan çocukların vebali ve hakkı vardır bu paralarda. Ben bu hakkı asla ve asla bu tip girişimcilere yedirmeyeceğim. Damadın birini baskete, diğer damadı futbola vermiş ve bu şehrin paralarını bunlara harcamış bir zihniyeti de kınadığımı tekrardan ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN İTİBARSIZLAŞTIRMA YANITI

Manisa Futbol Kulübü ise yeni bir açıklama yayınlayıp, suyu kaçak olarak kullanma gibi bir durumlarının olmadığını savundu. Siyah-beyazlılar belediye cephesiyle yaşananların kendilerini yıldırma ve itibarsızlaştırma politikası olduğunu iddia etti. Fikri Bayrıl Tesisleri'nin su sayaçları söküldüğü gün takımın deplasman dönüşü duş alamadığını belirten kulüp, tesis etrafında belediye tarafından kazılar yapılmaya başlandığında emniyet ekiplerine bildirdiklerini ifade etti. Manisa Futbol Kulübü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Arızalı denilerek yanıltıcı bilgi vermek suretiyle sayacımız sökülmüş ve mevzuat gereği 24 saat içinde işletme sayacı takılması gerekirken, sayaç takılmamış ve o gece deplasmandan dönen futbolcularımız duş dahi alamamıştır. Yaşanan bu güvensizlik üzerine tesisin etrafında başlatılan kazı çalışması emniyet ekiplerine bildirilmiştir. Kazı esnasında tesisin bahçesine bağlantısı olup ve kaçak olduğu iddia edilen bir boru tespit edildiği ifade edilerek tutanak tutulmuştur. Kiracısı bulunduğumuz tesis mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup, inşası da ilgili idare tarafından yapılmıştır. Kaçak olduğu iddia edilen borunun kazı yapılarak kulübümüz tarafından sonradan monte edilmesi mümkün değildir. Kulübümüz, konuya ilişkin itiraz hakkını sonuna kadar kullanacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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