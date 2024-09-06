Yasemin Buket Aktan başkanlığındaki Manisa Futbol Kulübü'nün yeni yönetim kurulu belli oldu. Toplantıda konuşan Başkan Yasemin Buket Aktan, "Birinci önceliğimiz kulübümüzü Süper Lig'e taşıyarak Manisa adını ve Manisa bayrağını Türk futbolunda gururla temsil etmek olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nde yeni yönetim kurulu belli oldu. Başkan Aktan ve yeni yönetim kurulu ilk toplantısını Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Yasemin Buket Aktan, "Öncelikle başta önceki dönemde kulübümüze emek veren ve katkı sunan tüm eski yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimizin de Manisa Futbol Kulübümüze, Manisa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yönetim kurulumuzun Manisa Futbol Kulübümüzü daha da ileriye taşımamızda bizlere güç katacağına inanıyorum" dedi.

"Tek gayemiz Manisa'yı Süper Lig'de gururla temsil etmek"

En büyük hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirten Başkan Aktan, "Yeni yönetim olarak birinci önceliğimiz takımımızı Süper Lig'e çıkararak Manisa adını ve Manisa bayrağını Türk futbolunda gururla temsil etmek olacak. Bunun için çok çalışacağız. Mücadele azmimizden ödün vermeden hem sahada hem dışarıda devam edeceğiz. Bugün yanımızda olan siz yönetici arkadaşlarımın duruşu bizler için çok önemli. İddia edilenin aksine Bu kentin dinamiklerinin ve taraftarımızın arkamızda olduğunu biliyoruz. El ele vererek elimizdeki değeri daha yukarı taşıyıp Manisa ismini büyüteceğiz. Bütün hedefimiz, amacımız bu yönde. Kulübümüz, bugün itibarıyla milli takımlara 21 sporcu gönderiyor, Türk futboluna birçok futbolcu kazandırıyor. Herkesin bu kulübe sahip çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Manisa Futbol Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımları şu şekilde oluştu:

"Yasemin Buket Aktan (Yönetim Kurulu Başkanı), Akın Saadettin Gezgin (As Başkan - Mali İşler ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Ertan Korkmaz (Basın-Medya, Halkla İlişkiler ve Organizasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Kerim Gençoğlu (Proje Geliştirme ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Özkan (TFF, Kurumsal İletişim- Sportif İşler ve A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Osman Çimenoğlu (Reklam Sponsorluk-Mağazacılık ve Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Zerrin Ağar (Akademi-Altyapı ve Halkla İlişkiler ve Organizasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Binali Osmanoğlu (Proje Geliştirme ve Pazarlama- İnsan Kaynakları ve Personel Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Buğra Çelikkanat (TFF ve Kurumsal İletişim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği), Ömer Akar (Tesislerden ve Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Hasan Yıldız (Reklam Sponsorluk Mağazacılıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Tamer Yaşar (Basın-Medya, Sportif İşler ve A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Murat Taşkıran (Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Ural Üncü (Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Gerdan (Halkla İlişkiler ve Organizasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Selim Şarkdağ (Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), İbrahim Göktuğ (Akademiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Ayşegül Sönmeztekin Tosun (Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)." - MANİSA