Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 Sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı Aldı
Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu, 2025-2026 sezonu için lisans alan kulüpleri açıkladı. Manisa Futbol Kulübü, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu, lisans alan kulüpleri açıkladı. Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu için 'Ulusal Kulüp Lisansı' almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldı.
TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatında ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatında aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, futbol sosyal sorumluluk ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2025-2026 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.
Toplamda 16 kulüp UEFA lisansı, 9 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı. Manisa Futbol Kulübü, her sezon olduğu gibi 2025-2026 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasındaki yerini aldı. - MANİSA