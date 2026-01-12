Haberler

Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından

Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı, galibiyetin takım için önemli olduğunu ve sezon sonunda iyi bir yerde bitireceklerine inandıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, elde ettikleri galibiyetle rahat bir nefes aldıklarını ve sezon sonunda ligi iyi bir yerde bitireceklerini söyledi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, değerli bir karşılaşma oynadıklarını ve üç puandan daha fazlasını kazandıklarını söyledi.

Takımının, göreve geldiği günden bu yana, önemli bir reaksiyon ortaya koyduğunu akran Dalcı, sahada zaman zaman oyun olarak düşüşler yaşansa da mücadelenin ve pozitif oyun anlayışının devam ettiğini, ligde doğrudan rakip konumundaki bir takımı geride bırakmanın sevindirici olduğunu ifade etti.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Dalcı, "Şu an sadece biraz nefes aldık. Her şeyin farkındayız. Oyunumuzu, oyuncumuzu bu yarışın içerisinde her geçen gün daha çok güçlendirip, daha çok geliştirip bu yarışta ligin sonunda çok rahat bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Eminevim Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz de Manisa'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve maçın genelinde dengeli bir oyun ortaya çıktığını kaydetti.

Açıkgöz, normal şartlarda beraberlikle sonuçlanabilecek bir müsabaka oynadıklarını savunarak, "Yaptığımız bir hatayla bir gol yedik. Girdiğimiz birkaç tane net pozisyon var. Onları da değerlendiremedik. İstemediğimiz şekilde mağlup olduk. Bundan sonraki haftalarda artık diğer maçlarımıza odaklanıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor

Ülke parasızlıktan sokaktayken, mal varlığı dudak uçuklatıyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı

Uyuşturucu çetesinin kuryecisi, polisi mesleği sayesinde atlatıyormuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü

Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü

Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları