Manisa FK, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor'u ağırlayan Manisa FK mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Diallo, Tugay, Lima ve Topalli'nin attığı gollerle Manisa FK, üstün bir performans sergiledi.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor'u ağırlayan Manisa FK mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
45+2. dakikada Guede'nin pasında topla buluşan Mata iki rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.
51. dakikada Burak'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Diallo topu filelere gönderdi. 1-0
54. dakikada Kerim Frei'nin şutunda kaleciden dönen topa Oğuz vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
60. dakikada Adeniyi, rakibini geçerek ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda top kalecide kaldı.
61. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Tugay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
80. dakikada sağ kanatta savunmanın hatasında topla buluşan Oğuz'un ceza sahasına ortasında Lima'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
85. dakikada ceza sahası içerisinde Mustafa Emre'nin Topalli'ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Topalli, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0
Hakemler: Ömer Tolga Güldipi, Serhat Sağır, Mehmet Şengül
Manisa FK: Alperen, Oğuzhan, Ayberk (Domgjonas dk. 82), Graovac, Kaan (Furkan dk. 82), Diallo (Topalli dk. 78), Tugay (Bekir dk. 78), Burak, Kerim (Doğukan dk. 78), Oğuz, Lima
Yedekler: Orhan, Mehmet Uysal, Tabla, Cissokho, Bedirhan, Furkan, Domgjonas
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Tuzlaspor: Murat, Mehmet Zahit Çınar, Gökhan, Awuku, Mehmet Coşkun (Ahmet dk. 79), Sadık (Ahmethan dk. 77), Ba, Mehmet Taş, Mata (Mustafa dk. 61), Gnadou, Adeniyi (Banguara dk. 77)
Yedekler: Hurşit, Hasanalizada, Resul, Halef, Koray, Seçkin,
Teknik Direktör: Eren Şafak
Goller: Diallo (dk. 51), Tugay (dk. 61), Lima (dk. 80), Topalli (dk. 86 pen.) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Mehmet Taş (Tuzlaspor), Ayberk (Manisa FK) - MANİSA