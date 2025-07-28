Manisa FK, Norveçli Orta Saha Oyuncusu Jonathan Lindseth ile Anlaştı

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Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'da forma giyen Jonathan Lindseth ile prensipte anlaştı. Norveçli oyuncunun en kısa zamanda sözleşme imzalaması bekleniyor.

YENİ sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Norveçli orta saha oyuncusu Jonathan Lindseth için geri sayıma geçti. Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi. Oyuncunun en yakın zamanda Manisa FK ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Futbola ülkesi Norveç'in Odds BK takımında başlayan Jonathan Lindseth, Mjondalen, Sarpsborg 08 ve CSKA Sofya takımlarında forma giydi. Oyuncu geçen sezon CSKA Sofya'da 38 resmi maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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