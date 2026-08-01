Manisa FK’nın ilk 8 haftalık yol haritası belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonuna Boluspor deplasmanında başlayacak olan Manisa FK, ilk 8 haftada Van Spor FK, Sivasspor, Bodrum FK, Iğdır FK, Bursaspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu periyotta 4 iç saha, 4 deplasman maçına çıkacak.

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunda mücadele edecek Manisa FK'nın ilk 8 haftalık maç programı belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, sezona 7 Ağustos Cuma günü deplasmanda Boluspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Manisa FK, sezonun ilk haftasında saat 21.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor'a konuk olacak. İlk iç saha sınavını ise 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Van Spor FK karşısında verecek.

Siyah-beyazlı ekip, üçüncü haftada 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Dördüncü haftada ise 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Bodrum FK'yı Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlayacak.

Ligin beşinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Iğdır FK deplasmanına çıkacak olan Manisa temsilcisi, altıncı haftada 7 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Bursaspor'u taraftarı önünde konuk edecek.

Yedinci haftada 13 Eylül Pazar günü Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Manisa FK'nın bu müsabakanın oynanacağı stat ise henüz açıklanmadı.

İlk 8 haftalık periyodu evinde tamamlayacak olan siyah-beyazlılar, 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda İstanbulspor'u ağırlayacak.

Manisa FK, ilk 8 haftalık fikstürde Boluspor, Sivasspor, Iğdır FK ve Fatih Karagümrük ile deplasmanda; Van Spor FK, Bodrum FK, Bursaspor ve İstanbulspor ile ise sahasında mücadele edecek. Bu süreçte alınacak sonuçlar, siyah-beyazlı ekibin sezona yapacağı başlangıç açısından büyük önem taşıyacak.

Manisa FK 2025-2026 sezonunu, 16 galibiyet 7 beraberlik 15 mağlubiyet ve topladığı 55 puanla 9. sırada tamamlamıştı. Ligin açılış maçında Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Manisa FK geçtiğimiz sezon deplasmanda 2-0 kaybettiği rakibini kendi evinde 4-1 yenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı