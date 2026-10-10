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Manisa FK, Kayserispor'a 3-2 yenildi; Çoşkun iyi reaksiyon gerektiğini söyledi

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Manisa FK, Kayserispor'a 3-2 yenildi; Çoşkun iyi reaksiyon gerektiğini söyledi
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Manisa FK, deplasmanda Kayserispor'a 3-2 yenildi. Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Çoşkun, kırılma anlarında iyi reaksiyon vermeleri gerektiğini söyledi; maç sonunda bıçaklı ve can güvenliğini tehdit eden olaylar yaşandığını aktardı.

Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Çoşkun, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kırılma anlarında iyi reaksiyon vermemiz gerekiyordu" dedi.

Trendyol 1 Lig'in 9. haftasında Manisa FK, deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Çoşkun, "Kendi oyun felsefemizi ve kendi oyun karakterimizi de sahaya yansıtmak istedik. Bölüm bölüm bunu yaptık. Özellikle ofansif anlamda pozisyonlara girdik. Maçın başlangıcında ilk 15 dakikayı özetleyecek olursak, topa sahip bir oyun ortaya koyduk. Daha sonra kırılma anları oldu. 90 dakika üzerinden düşündüğümüzde 3-4 kırılma anı maçın sonucuna da etki edebiliyor. Bu anlara iyi reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Sürekli bu şekilde yapmamız gerekiyordu. Geçişlerde de doğru pozisyon almamız bizim için önemliydi. Özellikle hücum geçişlerinde oyuncularımız bizim istediğimiz oyun formatını zaman zaman ortaya koysa da savunma geçişlerinde ve kendi yarı alanımızda yaptığımız savunmada tekrar analiz edip, nerelerde eksikler yaptık? Nereleri daha iyi yapabiliriz? Bunları gözden geçirmemiz gerekiyor. Sorumluluk bizde ve tüm sorumluluğu alıyoruz. Oyuncularımızın vermiş olduğu mücadele gerçekten iyiydi. Kayseri gibi zorlu bir deplasmanda ofansif anlamda yeterince oyuna çıktığımızı ve pozisyon bulduğumuzu söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Maç sonu iki takıma da yakışmayan anlar yaşadık"

Maçın ardından yaşanan olaylar hakkında konuşan Çoşkun, "Maçın sonunda da çok çirkin, yaşanması hoş olmayan her iki takıma da yakışmayan anlar yaşadık. Özellikle karma alanda taraftarların ellerinde bıçaklarla can güvenliğimizin olmadığı bir durum ortada vardı. Bu da tabii ki yaşanması istenmeyen bir olaydı. Yöneticilerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Hatta Kayserispor Başkanı Ali Çamlı bizi soyunma odamıza geldi. Gerekli telkinlerde bulundu. Biz yöneticilerle hiçbir şey yaşamadık. Bu olaylardan yaşanmasından dolayı gerçekten üzgün olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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