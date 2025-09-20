Manisa FK, Esenler Erokspor'a Yenildi: Taner Taşkın Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Esenler Erok spor'a 4-3 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçtan mağlup bir şekilde ayrılıyoruz." dedi.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her türlü duyguyu yaşadıkları bir maçı geride bıraktıklarını dile getirerek, 2-0 öne geçtikten sonra sonuç adına umutlandıklarını ancak penaltı sonucu yedikleri golle rakiplerini müsabakaya ortak ettiklerini ifade etti.

İkinci yarının başında penaltıdan buldukları golle farkı yeniden 2'ye çıkardıklarını hatırlatan Taşkın, şunları kaydetti:

"Tamam her şey bitti, rakibimiz de kırıldı derken yine kendi kalemize attığımız bir gol var. Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçtan mağlup bir şekilde ayrılıyoruz. Maalesef rakip çok fazla bir şey üretmeden biz kendi kendimize mağlup oluyoruz. Burada da baş sorumlu tabii ki benim. Bu ekibin başı benim, teknik adamı benim. Buna önlem almak için de mücadele etmeye devam edeceğiz."

Taşkın, kalan maçlarda daha basit oynayan, girdiği pozisyonda gole çevirebilen ve daha iyi savunma yapan bir takım olmak için mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.

Esenler Erok spor cephesi

Esenler Erok spor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirterek, "Manisa kendi sahasında iyi oynayan, enerjisi çok yüksek, çok diri, çok genç bir takım. Önemli oyunculara sahipler. Belki çok alternatifleri yok ama her şeye rağmen ortaya koyduğumuz performans bizim için çok sevindirici, çok mutluluk verici. 3-1'den geriye gelmek, maçı son ana kadar kovalamak, takip etmek, kazanmak için o enerjiyi yansıtmak gerçekten çok değerli." ifadelerini kullandı.

Müsabakada dersler alacakları bölümlerin de olduğunu vurgulayan Özköylü, "Maç içinde yaptığımız hatalar yediğimiz üç gol. Bizim adımıza mutlaka tedbirlerin alınması gereken analizimizi iyi yapıp eksiklerimizi doğru şekilde bulup ona göre tedbirimizi almamız gerekiyor. Bu maçı evet çok iyi bir şekilde atlattık. Ağır bir sahada, iyi bir takıma karşı çok büyük bir enerji harcadık. Şimdi kısa sürede hemen çarşamba günü İstanbul spor maçına hazırlanacağız. Yoğun bir şekilde o hazırlığımızı yapmamız lazım. Dinlenme süremiz kısıtlı ve bu kısıtlı sürede bir an önce hazırlığımızı yapıp inşallah o maçı en diri halimizde çıkıp yolumuza yine bugünkü olduğu gibi kazanarak devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.