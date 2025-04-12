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Manisa Diyanet Spor Kulübü Bilek Güreşi Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Manisa Diyanet Spor Kulübü Bilek Güreşi Şampiyonasında Başarı Elde Etti
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Kayseri'de düzenlenen 2025 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde Manisa Diyanet Spor Kulübü, 2 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve diğer dereceler elde etti. Kulüp, Nehir Özcan ile Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na sporcu gönderme hakkı kazandı.

Kayseri'de 07-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen 2025 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerine 26 sporcu ile katılan Manisa Diyanet Spor Kulübü, şampiyonada 2 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük, 1 dördüncülük, 3 de beşincilik elde etti.

Manisa Diyanet Spor Kulübü, 2025 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde önemli dereceler elde etti. Kulüp, şampiyonada 2 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük, 1 dördüncülük, 3 de beşincilik elde etti. 15 yaş altı kızlar 40 kiloda sağ ve sol kolda şampiyon olan Diyanet Spor Kulübü sporcusu Nehir Özcan Avrupa Bilek güreşi şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Nehir Özcan Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek. Şampiyonada Yasemin Göktürk Türkiye 3'üncüsü, Yunus Çelenay Türkiye 2'ncisi oldu. Sporcularının aldıkları derecelerden çok memnun olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Murat Emgener, "Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına sporcu gönderecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyon Nehir Özcan'ı ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik ederim" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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