Manisa'da Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Kız ve Erkek Yarı Final Müsabakaları Tamamlandı

Manisa'da yapılan Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Kız ve Erkek Yarı Final Müsabakaları tamamlandı.

Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Kız ve Erkek Yarı Final Müsabakaları büyük bir heyecanla tamamlandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yıldızlar Kız ve Erkek Voleybol Yarı Final Müsabakaları büyük ilgi gördü.

Toplamda 10 ilden 8 kız ve 8 erkek okul takımının yer aldığı müsabakalarda, Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Öğrenciler, okullarını temsil ederek birbirinden zorlu mücadelelerde yeteneklerini sergileyerek Türkiye finallerine çıkma hakkı elde etti.

Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan okullar şu şekilde belirlendi: "Kızlar kategorisinde birinci Bursa Özel Nilüfer Bursa Büyük Koleji Ortaokulu, ikinci İstanbul Acıbadem Bilim Doğa Ortaokulu olurken. Erkekler kategorisinde ise birinci İstanbul Bayrampaşa Mehmet Akif İnan Ortaokulu, ikinci Tekirdağ Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu"

Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgelerini Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kerim Kocabıyık ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi tarafından verildi. - MANİSA