Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret ederek, yeşil-beyazlı takımın formasını hediye etti. Çaylan, Yılmaz'ı 29 Eylül Cuma günü saat 19.00'da oynanacak maça davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret ederek, yeşil-beyazlı takımın formasını hediye etti. Çaylan, Yılmaz'ı 29 Eylül Cuma günü saat 19.00'da oynanacak maça davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Altun ve Mustafa Pekçetin ile birlikte Manisa Ticaret Odasına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ile görüşen Çaylan, basketbol takımının yeni sezon forması hediye etti. Kulüp Başkanı Çaylan, 29 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji ile oynanacak maça Mehmet Yılmaz'ı davet etti.

"Başarılarımızı daha yukarılara taşıyacağımıza eminim"

"Manisa'mızın tüm dinamikleriyle birlikte başarılarımızı daha yukarılara taşıyacağımıza eminim" diyen Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, "Bu sezon hedefimiz geçtiğimiz sezonun üzerine çıkmak. İki kulvarda birden mücadele edeceğiz. Bir haftada 4 maç oynayacağız. Basketbol branşında Manisa tarihinde yakaladığımız başarılar ve tüm şehirle oluşan bağımız bizleri bugünkü noktaya getirdi. Mehmet Yılmaz Başkanımızı da ziyaret ederek maçlarımıza davet ettik. Misafirliğinden ötürü kendisine teşekkür ediyorum. Manisa'mızın tüm dinamikleriyle birlikte başarılarımızı daha yukarılara taşıyacağımıza eminim" dedi. - MANİSA