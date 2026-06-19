Manisa Basket'te Johnny Davis imzayı attı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, NBA'de Washington Wizards forması giyen ABD'li guard Johnny Davis ile anlaştı.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket transferde ABD'li guard Johnny Davis'e imza attırdı. NBA patentli 1.93 boyundaki oyun kurucu 2022 NBA Draftı'nda Washington Wizards tarafından seçildi. NBA'de üç sezon Washington Wizards forması giyen Davis, 112 maçta forma giydi. Davis, sonrasında Westchester Knicks'te G-League kariyerini sürdürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı