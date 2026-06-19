Haberler

Manisa Basket'te Johnny Davis imzayı attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, NBA'de Washington Wizards forması giyen ABD'li guard Johnny Davis ile anlaştı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket transferde ABD'li guard Johnny Davis'e imza attırdı. NBA patentli 1.93 boyundaki oyun kurucu 2022 NBA Draftı'nda Washington Wizards tarafından seçildi. NBA'de üç sezon Washington Wizards forması giyen Davis, 112 maçta forma giydi. Davis, sonrasında Westchester Knicks'te G-League kariyerini sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça gitti! Sonrası bomba

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bir kadını öldürüp canına kıydı

Çarşının ortasında dehşet anları! Gören yere çöküp kaldı
Çekmeköy'de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu

3 ay önce boşanan çiftin korkunç ölümü
Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı

İzinsiz toplayınca dünyaları yıkıldı! Kesilen ceza milyonlarca lira
Paraguay'dan Türkiye maçı öncesi iddialı açıklama

''Türkiye için de hayati'' diyerek uyardı