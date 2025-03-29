Manisa Basket Divissa, TOFAŞ'ı Deplasmanda 106-98 Yenerek Öne Çıktı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket Divissa, 23. hafta mücadelesinde TOFAŞ'ı deplasmanda 106-98 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör
TOFAŞ: Reed 16, Perez 17, Tolga Geçim 12, O'Brien 4, Blankston 5, Yiğitcan Saybir 25, Trifunovic 9, Berk Demir 8, Gauzin 2, Özgür Cengiz
Manisa Basket Divissa: Chiozza 21, Acuil 35, Leon Apaydın 6, Thomas 5, White 16, Buğra Çal 4, Besson 15, Yunus Emre Sonsırma 4
1. Periyot: 26-28
Devre: 57-55
3. Periyot: 81-76
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Manisa Basket Divissa, deplasmanda TOFAŞ'ı 106 -98 mağlup etti.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Spor