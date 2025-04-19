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Manisa Basket Divissa, Karşıyaka'yı 100-79 Yenerek Galibiyet Aldı

Manisa Basket Divissa, Karşıyaka'yı 100-79 Yenerek Galibiyet Aldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket Divissa, konuk ettiği Karşıyaka'yı 100-79 mağlup etti. Buğra Çal ve Besson'un etkili oyunlarıyla farkı açan ev sahibi ekip, maç boyunca üstünlüğünü korudu.

Salon: Muradiye

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Manisa Basket Divissa: Chiozza 14, Acuil 12, Buğra Çal 6, Besson 31, Thomas 11, Mehmet Yağmur 5, Leon Apaydın, White Jr. 12, Yunus Emre Sonsırma 9

Karşıyaka : Efe Ergi Tırpancı 7, Braimoh 2, Smith 15, Gallinat 14, Muhsin Yaşar 22, Eylem Eminoğlu, Ozan Yılmaz 2, Thomas Akyazılı 4, Mehmet Efe Demirel, Mert Celep 13

1. Periyot: 35-18

Devre: 61-33

3. Periyot: 77-47

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Manisa Basket Divissa, konuk ettiği Karşıyaka'yı 100-79 mağlup etti.

İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan müsabakada Manisa Basket Divissa, Buğra Çal ve Besson'un etkili oyunuyla rakibine karşı üstünlük kurarak, 5. dakikayı 16-7 önde geçti. Kalan sürede baskısını artıran ev sahibi ekip, farkı 18 sayıya çıkardı: 29-11. Hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı iyi oyununu sürdüren Manisa Basket Divissa, periyodu 35-18 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Manisa Basket Divissa, Chiozza ve Mehmet Yağmur'un 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışlarla skoru 43-20'ye getirdi. Savunmada da etkili olan ev sahibi ekip, maçın 15. dakikasında farkı 27 sayıya çıkardı: 50-23. Kalan bölümde Yunus Emre Sonsırma ile etkili olan Manisa Basket Divissa, soyunma odasına da 61-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de Chiozza ve Besson'un yüksek şut isabetiyle farkı 35 sayıya (70-35) çıkaran ev sahibi ekip, kalan bölümde farkı azaltmaya çalışan rakibine karşı periyodu 77-47 önde tamamladı.

Final periyoduna 30 sayılık farkın rahatlığıyla başlayan ev sahibi ekip, son 5 dakikasına 84-63 önde girdiği maçtan, 100-79 galip ayrıldı.

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Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
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