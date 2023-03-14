Manchester United'ın genç yıldızı Amir Ibragimov'un Kur'an okuduğu anlar büyük ilgi gördü
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Manchester United'ın U18 takımında forma giyen 14 yaşındaki yıldız Amir Ibragimov'un, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuduğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Dünya devi Manchester United'ın U18 takımında forma giyen Dağıstan doğumlu genç futbolcusu Dağıstan doğumlu Amir Ibragimov, sosyal medyada paylaşılan videosu ile gündeme oturdu.
KUR'AN-I KERİM OKUDU
Geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Manchester United'ın 14 yaşındaki futbolcusu Amir Ibragimov'un sosyal medyada paylaşılan videosunda Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Furkan suresinin 72 ve 73. ayetlerini okuduğu belirtilen 14 yaşındaki genç futbolcu, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı.
Amir Ibragimov'un fotoğrafları :