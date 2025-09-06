Manchester United'dan Türkiye'ye transferler üst üste! Şimdi de Eyüpspor'a

Manchester United'da Andre Onana'nın Trabzonspor'un teklifini kabul etmesinin ardından bir oyuncu daha Süper Lig'e imza atabilir.

MALACIA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Eyüpspor, sol bek transferinde gözünü Manchester United'a çevirdi. İstanbul ekibi, İngiliz devinin formasını giyen 26 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncusu Tyrell Malacia ile görüşmelere başladı. Eyüpspor'un bu transferde büyük mesafe kat ettiği öğrenildi.

MANCHESTER UNITED AYRILIĞA SICAK

Öte yandan Manchester United da Malacia'yı sezon planlamalarında düşünmüyor. Kırmızı şeytanlar, bu doğrultuda deneyimli oyuncunun ayrılığına onay verecek. Eyüpspor bu transferi oyuncunun maaşını karşılayıp bonservis bedeli ödemeden bitirmeyi planlıyor.

PSV'DE FORMA GİYDİ

Geride kalan sezonda kiralık olarak Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven forması giyen Malacia, çıktığı 12 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı. Malacia'nın sözleşmesi Manchester United ile gelecek sezon sona erecek.