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Manchester United'dan İstanbul mesajı

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 24 Ekim'de İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Manchester United, sosyal medya üzerinden 'Istanbul is calling' başlıklı bir paylaşımda bulundu ve maçın heyecanını dile getirdi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, eski takımı Manchester United'a karşı sahaya çıkacak. Maçın hazırlıkları devam ederken, Mourinho'ya saygısını dile getiren Erik ten Hag ile ilgili bir görsel paylaşımı da yapıldı.

Fenerbahçe 24 Ekim 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak. Maçın hazırlıkları devam ederken Manchester United tarafından maç günü paylaşımı geldi.

Hazırlanan gönderi "Istanbul is calling" (İstanbul çağırıyor) başlığı altında paylaşıldı. Öte yandan Jose Mourinho eski takımına rakip olacak. Geçtiğimiz günlerde Mourinho'ya saygısını dile getiren Erik ten Hag ile ilgili de bir görsel paylaşımı yapıldı.

Manchester United'dan İstanbul mesajı

Manchester United'dan İstanbul mesajı
Haberler.com / Hamza Temur - Spor

Manchester United Jose Mourinho Sosyal Medya Fenerbahçe Manchester İstanbul Medya Spor

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