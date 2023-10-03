Manchester United'dan Galatasaray maçında Altay Bayındır sürprizi! İlk kez eldivenleri giyebilir

Manchester United ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Old Trafford'da karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesi İngiliz devinin kalesini kimin koruyacağı merak konusu. Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Altay Bayındır'a şans verebileceğinin sinyallerini verdi.

ALTAY ELDİVENLERİ GİYEBİLİR

Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Erik ten Hag, Lig Kupası'nda Onana'yı oynatması sonrası Şampiyonlar Ligi'nde Altay Bayındır'a şans verecek.

"ÇOK İYİ BİR İZLENİM VERİYOR"

Erik ten Hag, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Altay'ın İngiltere standartlarına uyum sağlaması gerekiyor. Onu geliştirmemiz gerekiyor, bu açık. Antrenmanlarda çok iyi bir izlenim veriyor ve ondan çok memnunuz. Kadromuzda kalemizi koruyacak iki doğru isim olduğuna inanıyoruz." dedi.