Haberler

Manchester United'a deplasmanda büyük şok

Manchester United'a deplasmanda büyük şok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, Burnley ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. İlk golü kendi kalesine atan Manchester United, ikinci yarıda Benjamin Sesko'nun golleriyle öne geçti ancak Burnley'nin geri dönüşüne engel olamadı. Bu sonuçla Manchester United, ligde üst üste 3. beraberliğini almış oldu. Kırmızı Şeytanlar, bu maçı U18 Teknik Direktörü Darren Fletcher yönetiminde çıktı ve bir sonraki hafta Manchester City ile derbi maçına çıkacak.

  • Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Burnley deplasmanında 2-2 berabere kaldı.
  • Burnley, 13. dakikada Manchester Unitedlı Ayden Heaven'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
  • Manchester United, bu maça U18 Teknik Direktörü Darren Fletcher yönetiminde çıktı.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, Burnley deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Turf Moor'da oynanan mücadelede konuk ekip ikinci yarıda öne geçse de Burnley'nin geri dönüşüne engel olamadı.

İLK GOL KENDİ KALESİNE GELDİ

Maça hızlı başlayan ev sahibi Burnley, 13. dakikada Manchester Unitedlı Ayden Heaven'ın talihsiz kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

SESKO SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü alan Manchester United, 50 ve 60. dakikalarda Benjamin Sesko'nun golleriyle skoru 2-1'e getirerek maçı çevirdi.

BURNLEY PES ETMEDİ

Burnley, 66. dakikada Jaidon Anthony'nin golüyle yeniden dengeyi sağladı. Kalan bölümde iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele 2-2 sona erdi.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu sonuçla Burnley puanını 13'e, Manchester United ise 32'ye yükseltti. Manchester United, ligde üst üste 3. beraberliğini alırken, bir sonraki hafta Manchester City derbisinde sahasında rakibini ağırlayacak. 12 maçtır kazanamayan Burnley ise Liverpool deplasmanına gidecek.

FLETCHER YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKTILAR

Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından Manchester United, bu maça U18 Teknik Direktörü Darren Fletcher yönetiminde çıktı. Kırmızı Şeytanlar'ın geçici teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getirmesinin beklendiği de kulislerde konuşuluyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı

ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Ve mutlu son! Galatasaray ilk transferini yaptı
Meteoroloji'den Türkiye'nin 4'te 3'üne 'sarı' kodlu uyarı

Türkiye'nin 4'te 3'ü için kritik uyarı! Harita sarıya döndü
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı

ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Cinayet sonrası tansiyon yükseldi! Polisten halka sert müdahale

Cinayet sonrası halk soluğu bölgede aldı! Tansiyon bir anda yükseldi
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi