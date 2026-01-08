Manchester United'a deplasmanda büyük şok

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, Burnley deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Turf Moor'da oynanan mücadelede konuk ekip ikinci yarıda öne geçse de Burnley'nin geri dönüşüne engel olamadı.

İLK GOL KENDİ KALESİNE GELDİ

Maça hızlı başlayan ev sahibi Burnley, 13. dakikada Manchester Unitedlı Ayden Heaven'ın talihsiz kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

SESKO SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü alan Manchester United, 50 ve 60. dakikalarda Benjamin Sesko'nun golleriyle skoru 2-1'e getirerek maçı çevirdi.

BURNLEY PES ETMEDİ

Burnley, 66. dakikada Jaidon Anthony'nin golüyle yeniden dengeyi sağladı. Kalan bölümde iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele 2-2 sona erdi.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu sonuçla Burnley puanını 13'e, Manchester United ise 32'ye yükseltti. Manchester United, ligde üst üste 3. beraberliğini alırken, bir sonraki hafta Manchester City derbisinde sahasında rakibini ağırlayacak. 12 maçtır kazanamayan Burnley ise Liverpool deplasmanına gidecek.

FLETCHER YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKTILAR

Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından Manchester United, bu maça U18 Teknik Direktörü Darren Fletcher yönetiminde çıktı. Kırmızı Şeytanlar'ın geçici teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getirmesinin beklendiği de kulislerde konuşuluyor.