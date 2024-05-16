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Manchester City'nin kalecisi Ederson sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek

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Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, son iki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ederson'un sağ göz çukurunda kırık tespit edildi.

İngiltere ekibi Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, takımının son iki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham maçında sakatlanan 30 yaşındaki file bekçisinin sağ göz çukurunda kırık tespit edildiği belirtildi.

Ederson, ligin son hafta mücadelesinde West Ham, Federasyon Kupası finalinde de Manchester United karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Manchester City, son hafta maçları öncesinde 88 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Arsenal, 86 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Spor

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