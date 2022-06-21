Manchester City'i şampiyonluğa taşıyan İlkay, Kapadokya'ya hayran kaldı - Haberler

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Manchester City'i şampiyonluğa taşıyan İlkay, Kapadokya'ya hayran kaldı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Korkmazer - Spor
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Manchester City'i şampiyonluğa taşıyan İlkay, Kapadokya'ya hayran kaldı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, eşi Sara Arfaoui ile birlikte geldiği Kapadokya'da sıcak hava balonu ile havadan bölgenin büyüleyici görüntülerini izleme imkanı buldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, eşi Sara Arfaoui ile birlikte geldiği Kapadokya'da sıcak hava balonu ile havadan bölgenin büyüleyici görüntülerini izleme imkanı buldu.

Balayı tatilini eşi Sara Arfaoui ile birlikte Kapadokya bölgesinde yapan İlkay Gündoğan, sıcak hava balonuna bindi. Kapadokya bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden Göreme beldesinde düzenlenen balon turuna eşi ile birlikte katılan İlkay Gündoğan, yaklaşık 1.5 saat süren balon turu ile gökyüzünden bölgenin göz alıcı görüntülerini izleme imkanı buldu.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Spor

İlkay Gündoğan Manchester Kapadokya Spor Haberler

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