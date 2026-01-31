Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı
Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.
MANCHESTER CITY'DEN TRANSFER
Kocaelispor, Premier Lig ekibi Manchester City'den Mahamadou Susoho Sissoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu, Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonu'na tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Susoho!" ifadeleri yer aldı.
BU SEZON NE YAPTI?
2025/26 sezonunun ilk yarısını Livingston formasıyla kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.