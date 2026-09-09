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Mamadi Camara’ya milli davet

Mamadi Camara’ya milli davet
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Kayserispor’un futbolcusu Mamadi Caba Camara, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Gine-Bissau A Milli Takımı’na davet edildi.

Kayserispor'un futbolcusu Mamadi Caba Camara, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Gine-Bissau A Milli Takımı'na davet edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mamadi Caba Camara, ülkesinin milli takım aday kadrosuna davet edildi. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mamadi Caba Camara, Gine-Bissau Futbol Federasyonu tarafından 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Gine-Bissau A Milli Takımı'na davet edilmiştir. Futbolcumuzun, 25 Eylül 2026 tarihinde Tanzanya ve 29 Eylül 2026 tarihinde Nijerya ile oynanacak milli karşılaşmalar için 21 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında milli takım kampında yer alması planlanmaktadır. Futbolcumuz Mamadi Caba Camara'ya Gine-Bissau Milli Takımı formasıyla başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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