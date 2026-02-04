Haberler

Malatya Yeşilyurtspor'da "Murat Yıldırım" dönemi başladı

Malatya Yeşilyurtspor'da 'Murat Yıldırım' dönemi başladı
Güncelleme:
Malatya Yeşilyurtspor'un yeni Teknik Direktörü Murat Yıldırım, takımın hedefinin Play-Off'a kalmak olduğunu ve bunu başarma güçlerine sahip olduklarını belirtti. Takımın mevcut durumunun küme düşme korkusu yaratmadığını ifade eden Yıldırım, taraftarların desteğiyle birlikte başarılı olacaklarına inandıklarını vurguladı.

T.F.F. 3.Lig 2. Grupta 19 hafta sonunda topladığı 19 puanla 12.sırada yer alan Malatya Yeşilyurtspor'da Teknik Direktör olarak anlaşmaya varılan Murat Yıldırım, ligde hedeflerinin Play-Off'a kalmak olduğunu, bunu başaracak güce ve kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

Malatya'yı T.F.F. 3.Lig 2. Grupta temsil eden Malatya Yeşilyurtspor Takımının yeni Teknik Direktörü Murat Yıldırım, gelecekle ilgili umut dolu mesajlar verdi.

Ligde son haftalarda yaşanan puan kayıplarından sonra Teknik Direktör Taner Araz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Malatya Yeşilyurtspor'da Teknik Direktörlüğe getirilen Murat Yıldırım, yeşil-beyazlı takımın küme düşme korkusu yaşamadığını, hedeflerinin Play-Off'a kalmak olduğunu söyledi.

9 Şubat Pazartesi günü saat 13: 00'de Yeni Malatya Stadyumunda oynayacakları Mazıdağı Fosfatspor maçının hazırlıklarının moralli bir ortamda devam ettiğini ifade eden Teknik Direktör Murat Yıldırım, tribünleri dolduracak taraftarların destekleriyle bu karşılaşmayı galibiyetle tamamlayarak gelecek haftalara daha umutla ve güvenle bakmak istediklerini ifade etti.

Ligde kalan maçların tamamının kendileri için final niteliğinde olduğunu sözlerine ekleyen Teknik Direktör Murat Yıldırım, "Malatya Yeşilyurtspor ile anlaşmaktan ve burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ben ve ekibim Malatya Yeşilyurtspor'un başarılı olması ve hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Küme düşme korkusu ve tedirginliği asla yaşamıyoruz, burası büyük bir camia, bizim tek hedefimiz play-offa kalmak ve takımı hak ettiği noktaya taşımaktır. Çok iyi bir kadroya sahibiz, oyuncularımızla detaylı olarak konuştuk. Taraftarlarımızın destekleri, bizim ve futbolcularımızın gayretleriyle inşallah en güzel sonuçları alacağız. Bu hafta güçlü bir takımla karşılaşacağız. Kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

