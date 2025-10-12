Haberler

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ve Erciyes 38 Futbol Maçında Beraberlik

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ve Erciyes 38 Futbol Maçında Beraberlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Erciyes 38 Futbol ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da gol atma başarısı gösteremedi.

Nesine 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Erciyes 38 Futbol ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Fatih Etirli, Ali İmran Genli

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü: Eren Bilen, Kerem Kılıç, Eren Şimşek, Mücahit Çakır, Mert Göze, Yunus Emre Aydemir (Fatih Karadirek dk. 81), Cemal Kaya, Mustafa Yılmaz (Umut Taniş dk.46), Ozan Karabacak, (Osman Tukul dk. 46) Emre Furtuna (İsmail Zubu dk. 67), Muhammed Öztürk

Teknik Direktör: Necip Emre Yılmaz

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Eren Arıkan, İsmail Karakaş, Güney Gençel, Çağrı Yağız Yasak (Ali Kılıç dk. 60), Sarp Ekinci (Alperen Öztaş dk. 75), Tugay Adamcıl (Hüseyin Ekici dk. 60), Ahmet Kağan Malatyalı, Mehmet Tosun ( Eren Kaya dk. 75), Utku Burak Kunduzcu, Ethem Balcı.

Teknik Direktör: Gökhan Ünal

Sarı kartlar: Mustafa Yılmaz, Muhammed Öztürk (Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü), Çağrı Yağız Yasak, İsmail Karakış, (Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü) - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.