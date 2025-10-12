Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ve Erciyes 38 Futbol Maçında Beraberlik
Nesine 3. Lig 2. Grup 6. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Erciyes 38 Futbol ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da gol atma başarısı gösteremedi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Fatih Etirli, Ali İmran Genli
Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü: Eren Bilen, Kerem Kılıç, Eren Şimşek, Mücahit Çakır, Mert Göze, Yunus Emre Aydemir (Fatih Karadirek dk. 81), Cemal Kaya, Mustafa Yılmaz (Umut Taniş dk.46), Ozan Karabacak, (Osman Tukul dk. 46) Emre Furtuna (İsmail Zubu dk. 67), Muhammed Öztürk
Teknik Direktör: Necip Emre Yılmaz
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Eren Arıkan, İsmail Karakaş, Güney Gençel, Çağrı Yağız Yasak (Ali Kılıç dk. 60), Sarp Ekinci (Alperen Öztaş dk. 75), Tugay Adamcıl (Hüseyin Ekici dk. 60), Ahmet Kağan Malatyalı, Mehmet Tosun ( Eren Kaya dk. 75), Utku Burak Kunduzcu, Ethem Balcı.
Teknik Direktör: Gökhan Ünal
Sarı kartlar: Mustafa Yılmaz, Muhammed Öztürk (Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü), Çağrı Yağız Yasak, İsmail Karakış, (Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü) - MALATYA