Malatya'nın Yazıhan ilçesinde ata sporu atlı cirit yaşatılıyor

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde faaliyet gösteren Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü, ata sporu atlı ciriti yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiği kulüp, her geçen gün artan seyirci kitlesiyle dikkat çekiyor.

Yazıhan Atlı Cirit Spor Kompleksi'nde antrenmanlarını sürdüren Yazıhan Atlı Cirit Kulübü, geçtiğimiz aylarda Malatya'yı temsilen katıldığı müsabakalarda ikincilik elde etti. Önümüzdeki yıl doğrudan Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan takım, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenman günlerinde ailelerin yoğun katılım gösterdiği tesislerde, vatandaşlar hem atlı cirit müsabakalarını izliyor hem de antrenmanların ardından ata binerek ata sporunu yakından tanıma fırsatı buluyor. Kulüpte aynı zamanda otizmli bireyler, engelli vatandaşlar ve şehit ailelerinin yakınlarına yönelik ücretsiz binicilik eğitimleri vererek toplumsal farkındalık oluşturuluyor.

Nihat Yıldız: "Ata sporunu ayakta tutmaya çalışıyoruz"

Malatya Yazıhan Atlı Cirit ve Binicilik Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve sporcusu olan Nihat Yıldız, kulübün 2003 yılında kurulduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte bu kulübü kurduk ve o günden bugüne ilimizi temsilen Türkiye Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu'nun düzenlediği birçok faaliyete katıldık" dedi.

2025 yılı faaliyetleri kapsamında Erzincan'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldıklarını ifade eden Yıldız, "Turnuvada iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldık. Elendik ancak mücadelemizden memnunuz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Atlı cirit sporunun Osmanlı'dan ve Orta Asya'dan günümüze uzanan bir savaş sporu olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Zor ve tehlikeli bir spor olması nedeniyle bazı aileler çocuklarını yönlendirmek istemiyor. Ancak biz bu ata sporunu ayakta tutmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor, halkımızı tesislerimize davet ediyoruz. Her cumartesi antrenman maçları yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Geçmişte Malatya'nın birçok köyünde atlı cirit oynandığını hatırlatan Yıldız, at bakım maliyetlerinin artmasıyla bu kültürün zamanla azaldığını ancak Yazıhan'da bu geleneğin yaşatılmaya devam edildiğini belirtti. Yıldız, "Yazıhan atlı ciritle özdeşleşmiş bir ilçe. Bu sporun burada gelişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA