Malatya'da ilginç anlar! Sahayı terk etmek isteyen Sadık Çiftpınar'ı rakip oyuncular tuttu
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Yeni Malatya-Kasımpaşa maçına Sadık Çiftpınar damga vurdu. Takımı gerideyken seyirciler tarafından ıslıklanan Sadık, bu duruma çok sinirlendi. Sahayı terk etmek isteyen tecrübeli futbolcuyu Kasımpaşalı futbolcular durdurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0'lık skorla Kasımpaşa kazandı.
GOLLER PEŞ PEŞE
Kasımpaşa'nın gollerini 71'de Muleka, 74'te Ahmet Engin kaydetti. Paşa'nın peş peşe bulduğu gollerle Malatya taraftarı çılgına döndü. Kaptan Sadık Çiftpınar yuhalandı.
OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ
Sadık Çiftpınar tepkilerden sonra tribünlere rest çekti. Oyunu terk etmek isteyen Sadık'ı Kasımpaşalı Umut Bozok sakinleştirmeye çalıştı, ancak öfkesi dinmedi. Kasımpaşalı oyuncular Sadık'ın etrafında çember oluşturup oyundan çıkmasına izin vermedi. Ardından takım arkadaşları gelip moral verdi. Ardından oyun kaldığı yerden devam etti.