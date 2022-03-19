Malatya'da ilginç anlar! Sahayı terk etmek isteyen Sadık Çiftpınar'ı rakip oyuncular tuttu - Haberler

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Malatya'da ilginç anlar! Sahayı terk etmek isteyen Sadık Çiftpınar'ı rakip oyuncular tuttu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Malatya'da ilginç anlar! Sahayı terk etmek isteyen Sadık Çiftpınar'ı rakip oyuncular tuttu

Yeni Malatya-Kasımpaşa maçına Sadık Çiftpınar damga vurdu. Takımı gerideyken seyirciler tarafından ıslıklanan Sadık, bu duruma çok sinirlendi. Sahayı terk etmek isteyen tecrübeli futbolcuyu Kasımpaşalı futbolcular durdurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0'lık skorla Kasımpaşa kazandı.

Malatya'da ilginç anlar! Sahayı terk etmek isteyen Sadık Çiftpınar'ı rakip oyuncular tuttu

GOLLER PEŞ PEŞE

Kasımpaşa'nın gollerini 71'de Muleka, 74'te Ahmet Engin kaydetti. Paşa'nın peş peşe bulduğu gollerle Malatya taraftarı çılgına döndü. Kaptan Sadık Çiftpınar yuhalandı.

Malatya'da ilginç anlar! Sahayı terk etmek isteyen Sadık Çiftpınar'ı rakip oyuncular tuttu

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ

Sadık Çiftpınar tepkilerden sonra tribünlere rest çekti. Oyunu terk etmek isteyen Sadık'ı Kasımpaşalı Umut Bozok sakinleştirmeye çalıştı, ancak öfkesi dinmedi. Kasımpaşalı oyuncular Sadık'ın etrafında çember oluşturup oyundan çıkmasına izin vermedi. Ardından takım arkadaşları gelip moral verdi. Ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Malatya'da ilginç anlar! Sahayı terk etmek isteyen Sadık Çiftpınar'ı rakip oyuncular tuttu

Malatya'da ilginç anlar! Sahayı terk etmek isteyen Sadık Çiftpınar'ı rakip oyuncular tuttu

Malatya'da ilginç anlar! Sahayı terk etmek isteyen Sadık Çiftpınar'ı rakip oyuncular tuttu

Malatya'da ilginç anlar! Sahayı terk etmek isteyen Sadık Çiftpınar'ı rakip oyuncular tuttuGörüntü: beIN

Malatya'da ilginç anlar! Sahayı terk etmek isteyen Sadık Çiftpınar'ı rakip oyuncular tuttu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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