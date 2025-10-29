Haberler

Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahis skandalında adı geçen Zorbay Küçük, 2023-2024 sezonunda yönettiği Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki tartışmalı kararıyla yeniden gündeme geldi. Küçük'ün penaltı beklenen pozisyonda VAR'a dahi gitmemesi yeniden konuşuluyor. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada ''O maç unutulmadı'', ''VAR bile devreye girmedi'' ve ''Adalet geç de olsa yerini bulmalı'' yorumları yapıyor.

  • Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçta, hakem Zorbay Küçük, Szymanski'nin ceza sahasındaki pozisyonunda penaltı kararı vermedi.
  • Zorbay Küçük, bahis skandalında ismi geçen 152 hakemden biri olarak belirlendi.
  • Fenerbahçe taraftarları, maçtaki penaltı kararının tartışılması ve hakemin performansının bahis skandalı bağlamında yeniden gündeme gelmesi üzerine sosyal medyada tepki gösterdi.

2023-2024 sezonunda yalnızca bir kez mağlup olan Fenerbahçe, sahasında Trabzon spor'a 3-2 yenilmiş ve sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Mücadeleye damgasını vuran an ise ilk yarının son dakikalarında yaşanmıştı.

Trabzon spor'un 1-0 önde olduğu sırada, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Szymanski, ceza sahasında rakip savunma oyuncusuyla girdiği mücadelede yerde kalmıştı.

PENALTI BEKLENEN POZİSYON GÜNLERCE TARTIŞILDI

Maçın hakemi Zorbay Küçük, yoğun itirazlara rağmen pozisyonda penaltı kararı vermemişti. Bu karar, hem Fenerbahçe camiasında hem de spor kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılmış, bazı yorumcular pozisyonun "net penaltı" olduğunu savunmuştu.

İşte o pozisyon;

Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemdeGörüntü: beIN SPORTS

Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemdeGörüntü: beIN SPORTS

Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemdeGörüntü: beIN SPORTS

Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemdeGörüntü: beIN SPORTS

SKANDAL SONRASI MAÇ YENİDEN GÜNDEMDE

Bahis skandalında ismi geçen 152 hakemden biri olan Zorbay Küçük'ün o maçtaki kararları, skandal sonrası yeniden gündeme geldi. Futbolseverler, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasındaki tartışmalı anları yeniden gündeme taşıyarak, hakem performanslarının geçmişte nasıl etkilendiğine dair sorular yöneltiyor. TFF'nin devam eden soruşturma sürecinde bu tür karşılaşmaların da dosya kapsamında değerlendirilebileceği belirtiliyor.

TARAFTARDAN SERT TEPKİ: O MAÇ UNUTULMADI

Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya platformlarında "O maç unutulmadı", "VAR bile devreye girmedi" ve "Adalet geç de olsa yerini bulmalı" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar, Zorbay Küçük'ün o dönemde verdiği kararların şimdi çok daha anlamlı hale geldiğini savunarak, "Bahis skandalı sadece sahne arkasını ortaya çıkardı" yorumunda bulundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

Fenerbahçe'nin şampiyonlukları böyle göz göre göre çalındı işte

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme82
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Fenerli topçular saha da yürüsün siz algı ile zorla kupa alın midesizler

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıYasin Gok:

O maçın tüm pozisyonları değerlendirilirse fener 5-1 veya 5-2 mağlup bitirir maçı

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme66
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

69 pozisyonu da sorulsun :)

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Özcan:

fb nin tüm maçları incelense detaylı en az 3 kupası elinden alınır bu neyi anlatıyor

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

kendinizle karıştirmayin

yanıt13
yanıt5
Haber Yorumlarıuğur yeni:

haberler.com bir haftadır kesintisiz fb lehine haberleri yapılıyor millette galeyana geliyor geçen sene fb nin kazandığı penaltıları kırmızı kartlarıda yayınla

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

sitenin haberleri yayınlaması hakemlerin bahis oynamasından daha mı büyük bir olay?

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıOrhan Göksel:

bunların pfdk ile işi yok direk yargılanmaları lazım

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.