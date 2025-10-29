Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde
Bahis skandalında adı geçen Zorbay Küçük, 2023-2024 sezonunda yönettiği Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki tartışmalı kararıyla yeniden gündeme geldi. Küçük'ün penaltı beklenen pozisyonda VAR'a dahi gitmemesi yeniden konuşuluyor. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada ''O maç unutulmadı'', ''VAR bile devreye girmedi'' ve ''Adalet geç de olsa yerini bulmalı'' yorumları yapıyor.
- Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçta, hakem Zorbay Küçük, Szymanski'nin ceza sahasındaki pozisyonunda penaltı kararı vermedi.
- Zorbay Küçük, bahis skandalında ismi geçen 152 hakemden biri olarak belirlendi.
- Fenerbahçe taraftarları, maçtaki penaltı kararının tartışılması ve hakemin performansının bahis skandalı bağlamında yeniden gündeme gelmesi üzerine sosyal medyada tepki gösterdi.
2023-2024 sezonunda yalnızca bir kez mağlup olan Fenerbahçe, sahasında Trabzon spor'a 3-2 yenilmiş ve sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Mücadeleye damgasını vuran an ise ilk yarının son dakikalarında yaşanmıştı.
Trabzon spor'un 1-0 önde olduğu sırada, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Szymanski, ceza sahasında rakip savunma oyuncusuyla girdiği mücadelede yerde kalmıştı.
PENALTI BEKLENEN POZİSYON GÜNLERCE TARTIŞILDI
Maçın hakemi Zorbay Küçük, yoğun itirazlara rağmen pozisyonda penaltı kararı vermemişti. Bu karar, hem Fenerbahçe camiasında hem de spor kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılmış, bazı yorumcular pozisyonun "net penaltı" olduğunu savunmuştu.
İşte o pozisyon;
SKANDAL SONRASI MAÇ YENİDEN GÜNDEMDE
Bahis skandalında ismi geçen 152 hakemden biri olan Zorbay Küçük'ün o maçtaki kararları, skandal sonrası yeniden gündeme geldi. Futbolseverler, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasındaki tartışmalı anları yeniden gündeme taşıyarak, hakem performanslarının geçmişte nasıl etkilendiğine dair sorular yöneltiyor. TFF'nin devam eden soruşturma sürecinde bu tür karşılaşmaların da dosya kapsamında değerlendirilebileceği belirtiliyor.
TARAFTARDAN SERT TEPKİ: O MAÇ UNUTULMADI
Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya platformlarında "O maç unutulmadı", "VAR bile devreye girmedi" ve "Adalet geç de olsa yerini bulmalı" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar, Zorbay Küçük'ün o dönemde verdiği kararların şimdi çok daha anlamlı hale geldiğini savunarak, "Bahis skandalı sadece sahne arkasını ortaya çıkardı" yorumunda bulundu.