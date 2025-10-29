Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

2023-2024 sezonunda yalnızca bir kez mağlup olan Fenerbahçe, sahasında Trabzon spor'a 3-2 yenilmiş ve sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Mücadeleye damgasını vuran an ise ilk yarının son dakikalarında yaşanmıştı.

Trabzon spor'un 1-0 önde olduğu sırada, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Szymanski, ceza sahasında rakip savunma oyuncusuyla girdiği mücadelede yerde kalmıştı.

PENALTI BEKLENEN POZİSYON GÜNLERCE TARTIŞILDI

Maçın hakemi Zorbay Küçük, yoğun itirazlara rağmen pozisyonda penaltı kararı vermemişti. Bu karar, hem Fenerbahçe camiasında hem de spor kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılmış, bazı yorumcular pozisyonun "net penaltı" olduğunu savunmuştu.

İşte o pozisyon;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

SKANDAL SONRASI MAÇ YENİDEN GÜNDEMDE

Bahis skandalında ismi geçen 152 hakemden biri olan Zorbay Küçük'ün o maçtaki kararları, skandal sonrası yeniden gündeme geldi. Futbolseverler, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasındaki tartışmalı anları yeniden gündeme taşıyarak, hakem performanslarının geçmişte nasıl etkilendiğine dair sorular yöneltiyor. TFF'nin devam eden soruşturma sürecinde bu tür karşılaşmaların da dosya kapsamında değerlendirilebileceği belirtiliyor.

TARAFTARDAN SERT TEPKİ: O MAÇ UNUTULMADI

Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya platformlarında "O maç unutulmadı", "VAR bile devreye girmedi" ve "Adalet geç de olsa yerini bulmalı" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar, Zorbay Küçük'ün o dönemde verdiği kararların şimdi çok daha anlamlı hale geldiğini savunarak, "Bahis skandalı sadece sahne arkasını ortaya çıkardı" yorumunda bulundu.