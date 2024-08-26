Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Valladolid'i 3-0 yendi. Milli futbolcu Arda Güler, 69 dakika boyunca sahada kaldı ve performansıyla dikkat çekti. Ancak maç sırasında Arda'ya yapılan bir harekete faul çalınmayınca, Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti çılgına döndü ve hakeme yoğun şekilde itiraz etti. Ancelotti, sahanın içine girecek gibi bir tavır sergiledi.
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 2'nci haftasında sahasında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 69 dakika oyunda kaldı.
ARDA HAYRAN BIRAKTI
Oynadığı futbolla yine dikkatleri üzerine çeken ve duran topların başına geçen milli yıldız kendisini izleyenleri hayran bıraktı.
ANCELOTTI, ÇILGINA DÖNDÜ
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, 10. dakikada Arda Güler'e yapılan bir harekete faul düdüğü çalmayınca kenarda çılgına döndü. Kollarını kaldırıp hakeme yoğun şekilde itiraz eden Ancelott, kendisine ayrılan bölümü çıkıp neredeyse sahanın içine girecekti. Ancelotti'nin o anları çok konuşuldu.
İşte o pozisyon;