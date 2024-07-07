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Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu'ndan itiraf gibi sözler

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A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Emeği geçen herkese teşekkür eden Çalhanoğlu, "İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya 2-1 kaybettiğimiz EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HERKESE TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Sözlerine teşekkür ederek başlayan Hakan, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal." dedi.

Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu'ndan kahreden itiraf

"KEŞKE GERİ ÇEKİLMESEYDİK..."

İkinci yarıda geri çekildiklerini söyleyen Hakan, "İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık." sözlerini sarf etti.

Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu'ndan kahreden itiraf

MAÇTAN SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hollanda'ya çeyrek finalde elenen Türkiye'de milli futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşayarak kendisini yere bıraktı. Öte yandan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Hakan'ın bu anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu Hollanda Türkiye Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Emre Selm:

Bazı şeyler olmayınca olmuyor buraya kadar gelmekte başarıdır teşekkürler Türkiyem

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Ömer Çelik:

Çok teşekkürler gençler. Sizinle gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz.

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Yasar Unal:

Türk futbolunda sorun da tam bu işte. Öne geçince geriye çekilmek. Montella da bunu engelleyemedi ne yazık ki.

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Alkurt:

Koç yabancı olursa, netice ortada

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kagan soylu:

Geri çekilip yenildin diyeceklerine Saldırdı da yenildi demelerini tercih ederim

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