Tüm hafta konuşulacak pozisyon! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı
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Galatasaray-Başakşehir maçında Biglia'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahalede hakem Halil Umut Meler sarı kart gösterdi. Galatasaray cephesi Biglia'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı gerekçesiyle kırmızı kart istedi ancak sonuç değişmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk bölümünde sert fauller nedeniyle oyun sık sık durdu.
BIGLIA'YA SARI KART
Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Lucas Biglia, 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler pozisyon sonrası sarı kartına başvurdu.
KIRMIZI KART İTİRAZI
Galatasaray cephesi Biglia'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı gerekçesiyle kırmızı kart istedi. Ancak itiraz sonuç getirmedi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023