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Tüm hafta konuşulacak pozisyon! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı

Tüm hafta konuşulacak pozisyon! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı

Spor Haberleri

Galatasaray-Başakşehir maçında Biglia'nın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahalede hakem Halil Umut Meler sarı kart gösterdi. Galatasaray cephesi Biglia'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı gerekçesiyle kırmızı kart istedi ancak sonuç değişmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk bölümünde sert fauller nedeniyle oyun sık sık durdu.

Maç olaylı başladı! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı

BIGLIA'YA SARI KART

Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Lucas Biglia, 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler pozisyon sonrası sarı kartına başvurdu.

Maç olaylı başladı! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı

KIRMIZI KART İTİRAZI

Galatasaray cephesi Biglia'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı gerekçesiyle kırmızı kart istedi. Ancak itiraz sonuç getirmedi.

Maç olaylı başladı! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Halil Umut Meler Galatasaray Spor Haberler

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