Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye mesaj yağdı
Spor Haberleri
Dünya Kupası'nın yayıncısı TRT, frekans bilgilerini güncelledi. Bazı televizyonlarda TRT 1 açılmadı. Maçı televizyondan izleyemeyenler TRT'nin internet sitesine yöneldi. Ancak sitede de frekans uyarısı verdi. Futbolseverler sosyal medyadan TRT'ye mesaj yağdırdı.
TRT 1, Dünya Kupası 2022'ye özel frekans bilgilerini güncelledi. Bu yüzden bazı TV'lerde TRT 1 açılmıyor ve siyah ekran çıkıyor.
İNTERNET SİTESİNDE DE AYNI PROBLEM
TRT'nin internet sitesindeki maç yayınında da aynı problem yaşandı. İnternet sitesinde de frekansı güncelleyin uyarısı yapıldı.
FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ
Maçı televizyon ve internetten izleyemeyen futbolseverler, yayıncı kuruluşa çağrı yaptı. TRT'nin hesaplarına sosyal medyada hayli mesaj geldi.
İşte sosyal medyadaki tepkiler: