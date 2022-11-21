Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye mesaj yağdı

Dünya Kupası'nın yayıncısı TRT, frekans bilgilerini güncelledi. Bazı televizyonlarda TRT 1 açılmadı. Maçı televizyondan izleyemeyenler TRT'nin internet sitesine yöneldi. Ancak sitede de frekans uyarısı verdi. Futbolseverler sosyal medyadan TRT'ye mesaj yağdırdı.