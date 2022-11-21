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Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye mesaj yağdı

Spor Haberleri

Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye mesaj yağdı

Dünya Kupası'nın yayıncısı TRT, frekans bilgilerini güncelledi. Bazı televizyonlarda TRT 1 açılmadı. Maçı televizyondan izleyemeyenler TRT'nin internet sitesine yöneldi. Ancak sitede de frekans uyarısı verdi. Futbolseverler sosyal medyadan TRT'ye mesaj yağdırdı.

TRT 1, Dünya Kupası 2022'ye özel frekans bilgilerini güncelledi. Bu yüzden bazı TV'lerde TRT 1 açılmıyor ve siyah ekran çıkıyor.

İNTERNET SİTESİNDE DE AYNI PROBLEM

TRT'nin internet sitesindeki maç yayınında da aynı problem yaşandı. İnternet sitesinde de frekansı güncelleyin uyarısı yapıldı.

Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye tepki yağdı

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Maçı televizyon ve internetten izleyemeyen futbolseverler, yayıncı kuruluşa çağrı yaptı. TRT'nin hesaplarına sosyal medyada hayli mesaj geldi.

İşte sosyal medyadaki tepkiler:

Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye tepki yağdı

Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye tepki yağdı

Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye tepki yağdı

Maç izlemek isteyenler gördükleri ekran karşısında isyan etti! TRT'ye tepki yağdı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Trt Spor Haberler

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