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Lukaku, bu akşam İstanbul’a geliyor

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, bu akşam İstanbul'a geliyor. Belçikalı golcü, transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek taraftarlara teşekkür etti ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlandığını söyledi.

İSTANBUL (İHA)- Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Lukaku, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek destek olan herkese teşekkür etti.

Belçikalı forvet ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba sevgili Fenerbahçe taraftarları.

Fenerbahçe'ye katılmak ve böylesine muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Harika bir kadromuz var ve böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yapacak; takımıma mümkün olan en iyi şekilde katkı sağlayacağım. Takımın kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum. Yönetim kuruluna ve hocamıza, öncelikle bana bir insan olarak duydukları güven, ardından da bir futbolcu olarak yeteneklerime inandıkları için teşekkür ederim. Yüzde yüz hazırım, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Benim için duygusal da bir an. Çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye dönüyorum. Bildiğiniz gibi küçük bir çocukken burada yaşadım; babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını ilk kez burada keşfetmiştim. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel. Bu geri dönüşün Fenerbahçe çatısı altında gerçekleşiyor olmasından dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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