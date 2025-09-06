Luis de la Fuente: İspanya Türkiye Maçına Hazırlıklarını Değerlendirdi

İSPANYA Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, "Yarın burada çok büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola, ülkelerine ne kadar tutkulu olduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama biz geçen yaz Almanya'da bir EURO 2024 tecrübesi yaşadık. Orada baskı seviyesi, yoğunluk seviyesi olarak çok zor maçlara çıktık ve buna alışkınız" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2'nci maçında İspanya Milli Takımı, yarın saat 21.45'te Konya'da A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak. Karşılaşma öncesinde İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente ile Rodri basın toplantısı düzenledi.

'BU TÜR ATMOSFERLERE ALIŞIĞIZ'

EURO 2024 tecrübesinin önemine değinen Luis de la Fuente, "Son antrenman bizim için çok önemli. Bazı ayrıntılara bakacağız. Oyuncuların yorgunluk durumu önemli. Oyuncuların toparlanma seviyeleri önemli. Bütün bunları değerlendirdikten sonra bir karar vereceğiz. Ferran tabii ki de çok önemli bir oyuncu ama dediğim gibi birçok kriter var. Bu kriterleri gözeterek bir karar vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Yarın ki atmosferle ilgili gelen soruya Luis de la Fuente, "Yarın burada çok büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola, ülkelerine ne kadar tutkulu olduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama biz geçen Almanya'da bir EURO 2024 tecrübesi yaşadık. Orada baskı seviyesi, yoğunluk seviyesi olarak çok zor maçlara çıktık ve buna alışkınız. Bu seviyede oynamaya alışkınız. Yarın eminim ki güzel bir atmosfer olacak. Ama biz buna hazırlıklı durumdayız" dedi.

'MORATA İLE GURUR DUYUYORUM'

Alvaro Morata'nın önemli bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Luis de la Fuente, "Rolünü gayet iyi biliyor. ve oyun planınız için çok önemli bir oyuncu. Oyuncu özelliklerini bir kenara bırakıyorum. Her şeyden önce kaptanımız ve bütün ülkenin ona çok büyük bir saygı göstermesi gerekiyor. Bunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Onunla ilgili hissettiğim duygu kendisiyle, takıma verdikleriyle, takıma olan katkısıyla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

'OYUNCU GRUBUM DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI'

Böyle bir oyuncu grubunun hocalığını yaptığı için gurur duyduğunu ifade eden Luis de la Fuente, "Bunu bir ayrıcalık olarak görüyorum. Bu söyleyeceklerim tabii ki de benim kişisel fikrim. Bana kalırsa benim kişisel fikrim de benim oyuncu grubum gerçek. Dünyanın en iyi oyuncuları. Tabii ki de bütün ülkelere, Türkiye'ye, diğer ülkelere sonsuz saygım var. Benim kişisel takip penceremden ben bunu böyle görüyorum. Çok da büyük bir saygıyı hak ediyorlar. Tabii ki de geliştirmemiz gereken birçok nokta var. Ama bu oyuncu grubunun gerçekten dünyanın iyisi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'LAMINE YAMAL VE ARDA GÜLER İKİSİ DE ÇOK DEĞERLİ'

Lamine Yamal ve Arda Güler kıyaslama sorusuna ise Luis de la Fuente, şöyle dedi:

"İkisi de harika oyuncular. Hala çok gençler. İkisinin de çok büyük potansiyelleri var. Bizim tarafımızda tabii ki de Lamin gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için biz çok şanslıyız. Hala geliştirebileceği birçok özellik var. Ama dediğim gibi ikisi de çok değerli. İkisi de çok genç."

RODRI: YARINKİ MAÇ, HEDEF MAÇI

Sakatlıktan döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Rodri, "Geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Oldukça uzun bir dönemdi. Çok hırslı bir şekilde döndüm. Fiziksel olarak herhangi bir problemim yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Herhangi bir ağrım yok. Hem kulüp takımımda hem milli takımda bir dönüş sürecindeyim. ve süreç gayet iyi ilerliyor. Bu tip bir sakatlıkta bu süreç kolay bir süreç olmuyor. Bazen sayfayı çevirmek, o beyaz sayfayı açmak zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Gerçekten çok yüksek bir kapasiteye sahibiz. Bir yenilmezlik serisi yakaladık. Bu jenerasyonu bundan daha fazlasını yapabileceğini de biliyoruz. Ama kesinlikle ayaklarımız yere sağlam basmalı. Mütevazı davranmalıyız. Önümüzde çok zor maçlar var. Özellikle yarınki maç bizim için bir hedef maç ve buna göre davranmalıyız" dedi.

'TÜRKİYE YENİLMESİ ZOR BİR TAKIM OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Türkiye'nin yenilmesi zor bir takım olduğunu EURO 2024'te gösterdiğini anlatan Rodri, şöyle dedi: "Türkiye'deki kişisel becerileri çok yüksek oyuncular var ama Türkiye, kolektif anlamda da iyi bir takım. EURO 2024'te bunu gösterdi. Yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi. Kontra ataklarda tehlikeli, duran toplarda tehlikeli. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler bunlar öne çıkan oyuncular oldular. Gerçekten kaliteli bir takımla karşılaşacağımızın farkındayız. Ama bireysel oyuncu özelliklerinden ziyade takım nasıl oynuyor? Takımın oyun şekli nasıl? Takımın benimsediği oyun yapısı nasıl? Bunlara odaklanıyoruz ve bunlara göre hazırlanıyoruz. Şu anda her şey açık. Çünkü grupta sadece daha bir maç oynandı. Yarınki maçın kazananı çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Şu aşamada bunu söyleyebilirim. Ama hala çok uzun bir yol var. O uzun yolda kazanılması gereken çok maç var. Genel olarak genel hatlarıyla böyle."

Basın toplantısının ardından İspanya Milli Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapılırken, İspanyol oyuncular ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.