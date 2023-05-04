Lucas Torreira sorusuyla çileden çıkan Devrim Özkan, gazeteciye fena patladı

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, katıldığı lansmanda adının aşk dedikodusuna karıştığı Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile ilgili gelen soruya öfkelendi. Özkan kendisine Torreira'yı soran gazeteciye, "Sen buraya bunları sormaya mı geldin?" derken "Evet" cevabını aldı. Daha sonra güzel oyuncu, "Ben buraya bunu konuşmaya gelmedim." diyerek röportajın yapıldığı yerden hızla uzaklaştı.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan, TRT yapımlarının yeni uluslararası dijital platformu "tabii"nin tanıtım gecesine katıldı. Özkan burada gazetecinin Lucas Torreira sorusuna oldukça kızdı.

"BEN BURAYA BUNU KONUŞMAYA GELMEDİM"

Snob Magazin'in haberine göre Devrim Özkan gazetecinin Lucas Torreira ile ilgili sorusuna, "Sen buraya bunları sormayı mı geldin?" cevabını verdi. Bunun üzerine gazeteci "Evet" derken Özkan, "Ben buraya bunu konuşmaya gelmedim." diyerek hızla oradan uzaklaştı.

NE OLMUŞTU?

Devrim Özkan, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda oynadığı Kastamonuspor maçını tribünden izlemiş ve ardından Torreira, Özkan'ı sosyal medyadan takip etmeye başlamıştı. İkili galibiyet kutlamalarında da yakın görüntü vermiş ve aşk iddiaları ortaya çıkmıştı.