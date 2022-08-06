Luan Peres: "Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü biliyordum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres, "Buradaki taraftarların ne kadar fanatik olduğunu çok iyi bir şekilde biliyordum. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü biliyordum. Buraya gelmeden önce de hatta çok küçükken, çocukken Brezilya'da bile Fenerbahçe'nin ve taraftarının büyüklüğünü biliyordum" dedi.

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 5.2 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Peres, "Burada olduğum için çok mutluyum. Buradaki birinci haftamı tamamladım. Bir haftadan birazcık daha fazla bir süre oldu. Burada kendimi evimde hissediyorum. Fenerbahçe'yle ilk maçıma çıkmak için çok heyecanlı ve sabırsızım. Takıma yardım etmek istiyorum" diye konuştu.

"GUSTAVO'NUN DA BURADA OLMASI BENİM İÇİN MUTLULUK KAYNAĞI"

Gustavo'nun da geleceğini duyduğu zaman çok mutlu olduğunu ifade eden Peres, "Kendisi çok iyi bir futbolcu olmasının yanı sıra benim de çok iyi bir arkadaşım. Santos'da bir sezon birlikte oynadık ve çok iyi bir sezon geçirmiştik. Buraya takıma katkı sağlamaya geldik ikimiz de. Onun burada olması benim için bir mutluluk kaynağı. Aynı zamanda Arao ve diğer Brezilyalı oyuncuların olması da. Bu sene sırf Brezilyalılar değil takımımıza katılan bütün oyuncular takımımıza hiç şüphe yok ki güç katacak. Hep birlikte güzel bir sezon geçirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"90 DAKİKA BOYUNCA ÇOK FAZLA KOŞMAYA VE SAVAŞMAYA ÇALIŞIRIM"

Kendisi hakkında konuşmayı çok sevmediğini söyleyen 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, "Genellikle oyuncular kendileri hakkında konuşmayı sevmezler. Kelimelerle bunu ifade etmek yerine sahada göstermeye çalışırlar. Ama hırslı bir oyuncu, istekli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. 90 dakika boyunca çok fazla koşmaya ve savaşmaya çalışırım. Topla çıkmada, teknik anlamda iyi olduğumu düşünüyorum. Bunlar benim özelliklerim ama tabii ki bunlar sadece yetmez futbolda. Her anlamda, her şeyde iyi olmanız gerekir. Dolayısıyla ben kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Amacım bu. Taktiksel olarak kolektif olarak hep daha iyi olabilmek.

"BİZİM İÇİN İTİCİ BİR GÜÇ OLUYOR"

Taraftarlardan çok etkilendiğini de söyleyen Peres, "İlk maçımızda o tribünleri o atmosferi gördüğümde gerçekten çok mutlu oldum, ki buradaki taraftarların ne kadar fanatik olduğunu çok iyi bir şekilde biliyordum. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü biliyordum. Buraya gelmeden önce de hatta çok küçükken, çocukken Brezilya'da bile Fenerbahçe'nin ve taraftarının büyüklüğünü biliyordum. Önceki takımım Olimpik Marsilya'nın da taraftarları çok ateşli. Her maç stadı dolduruyorlar. Tıpkı buradaki Fenerbahçe taraftarı gibi. Hocamız Jorge Jesus bize demişti. Büyük oyuncular baskı altında oynamayı sever. Çünkü baskı aslında sizin kupalar kazanmak isteyen bir takımda olduğunuzun göstergesidir. Ben de bu baskıyı seviyorum. Buradaki taraftarımızın bize göstermiş olduğu destek bizi her zaman daha iyi olmak için motive ediyor. Bizim için itici bir güç oluyor.

"TRANSFERİN BİR AN ÖNCE OLMASI İÇİN SABIRSIZLANDIM"

Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğunda çok mutlu olduğunu vurgulayan Sambacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman menajerim bana Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsettiğinde çok mutlu olduğumu ve gitmek istediğimi söyledim. Hatta acaba olur mu olmaz mı diye endişelendim de çünkü transferde ipler sadece oyuncuların elinde değil, tabii ki Fenerbahçe'ye ve Olimpik Marsilya'ya da bağlı. Dolayısıyla transferin bir an önce olması için çok sabırsızlandım. Olimpik Marsilya takımı da transferime izin verdiği zaman çok mutlu oldum ve çok kısa saatler içerisinde hemen buraya geldim. O zaman İngiltere'de kamptaydık. Oradan Fransa'ya geçtim. Eşyalarımı hazırladım ve buraya geldim. Biraz çabuk gelişen bir süreçti ama çok mutlu oldum."

Fiziksel olarak kendini iyi hissettiğini belirten Peres, "İyi bir durumdayım. Şu anda benim için eksik olan şey hocamızın oynatmak istediği sisteme alışmak. Buna da mümkün olduğu en kısa sürede alışmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum" dedi.

Basın açıklamasının ardından Peres, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir süre sohbet etti.

(Cem Güney Kılıç - Muharrem Çam/İHA)