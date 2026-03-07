Lösemiyi yenen genç boksör Elif'in hedefi yeni şampiyonluklar

Kayseri'de küçük yaşlarda boksa başlayan ve lösemiyi yenen 17 yaşındaki Elif Ülker, ringlerdeki başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ülker, 4 yaşında lösemiye yakalandı.

Tedavi süreci devam ederken 7 yaşında boksa başlayan Ülker, ERVA Spor Kulübü çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor.

Genç sporcu Elif Ülker, AA muhabirine, çocukken dünyaca ünlü sporcu Muhammed Ali'nin maçlarını izlediğini ve boksa hep ilgi duyduğunu söyledi.

Henüz 4 yaşındayken kendisine lösemi teşhisi konulduğunu anlatan Ülker, boksa başlamasında kanser tedavisinin de etkisi olduğunu ve 4 yıllık tedavinin ardından hastalığı yendiğini ifade etti.

Tedavisi dolayısıyla okula bir yıl geç başlayan ve ilk yıl evde eğitim alan Ülker, boksta Kayseri'de il birincilikleri ile 2024'te Muğla'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiğini belirtti.

"İnancımla daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum"

Antrenmanlarını sürdüren Ülker, "Daha verimli, azimli ve disiplinli çalışarak bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Ailem başta olmak üzere hocam bana çok destek veriyor. Hem hocamın hem de benim kendime olan inancımla daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Haftada 3 gün antrenmanımız var, yorucu geçiyor. Bunun karşılığını alacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Ülker, boks yapmayı istediğinde ailesinin önce itiraz ettiğini belirterek, yorucu bir spor olduğu için annesinin biraz karşı olduğunu dile getirdi.

Ailesinin, başarılarını görünce destek verdiğini söyleyen Ülker, onların sayesinde burada olduğunu vurguladı.

Lösemiyle mücadele eden hastalara tavsiyede bulunan Ülker, şöyle devam etti:

"Her şeyin başı umut. Umutlu olsunlar, umutlarını hiçbir zaman yitirmesinler. Ben atlattım siz de atlatabilirsiniz. Hastalığı atlattığım gibi spor da yapıyorum. Hiçbir şey imkansız değildir. Boks kavgaya götüren bir spor olarak bilinir. Aksine boks bana hem disiplin hem de hedeflerime ulaşmak için tecrübe kattı. Hem antrenmanlarımda hem de derslerimde bu disiplinden faydalanıyorum. Dışarıda yumruklarımız silah yerine geçiyor. O yüzden tamamen kavgalardan uzak sporcularız."

Zeynel Tayyar: "Birçok kız Elif'e bakarak boksa başladı"

Boks antrenörü Zeynel Tayyar ise Elif'in çocuk yaşta bu spora başladığını, uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Şiddet içeren bir spor olarak görüldüğü için Elif'in ailesinin ilk başta boksa karşı çıktığını anımsatan Tayyar, şunları kaydetti:

"Boksa başladıktan 6 ay sonra bir hastane muayenesinde doktor, 'Bu çocuk neyle uğraşıyorsa kesinlikle devam etsin, bırakmasın' demiş. Çünkü pozitif yönde sonuçlar alınmış. Ailesi de destekleyince Elif tamamen boksa yöneldi. Türkiye'de güzel başarılar elde etti. Kayseri'de her yıl şampiyon zaten. Türkiye Şampiyonası'nda, liselerarası müsabakalarda dereceler aldı. Birçok kız Elif'e bakarak boksa başladı. Örnek bir sporcu. Duruşuyla, konuşmasıyla hal ve hareketiyle tam bir sportmen. İnşallah olimpiyatlarda da kendisini gösterecek. Önce Türkiye Şampiyonası'nda ilk üçe girerek milli takıma gidecek, milli takımdan sonra da inşallah Avrupa'ya doğru ilerleyecek."